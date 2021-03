Una Sicilia in testa in materia di vaccini somministrati rispetto alla percentuale di dosi ricevute. Il traguardo coincide con la visita del commissario nazionale per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo . Il generale, che è arrivato nell'isola questa mattina a Messina e nel pomeriggio visiterà anche l' hub di Catania all'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena , ha sottolineato il buon risultato registrato con l' 86 per cento di inoculazioni sul totale di quelle ricevute. Nello specifico sono oltre 723mila i sieri iniettati dall'inizio della campagna di vaccinazione.

Ad accogliere Figliuolo sono stati l'assessore alla Salute Ruggero Razza, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina e il direttore sanitario dell'Asp di Messina Bernardo Alagna. Con loro anche il commissario Covid per il capoluogo peloritano Alberto Firenze. «La Sicilia sta facendo 20mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale - ha detto Figliuolo - è chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50mila dosi ma per fare questo bisogna trovare nuovi hub vaccinali e nuovi punti vaccinazioni». Il commissario nazionale si è poi soffermato sulla strategia adottata dal governo. «Prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare anche nelle zone più impervie», ha sottolineato.

Il concetto principale che è stato ribadito è quello che da settimane tiene banco: puntare a vaccinare più persone nel minor tempo possibile. Figliuolo ha fatto anche il punto a livello nazionale sul fronte delle forniture. «La prossima settimana arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi Moderna e oltre un milione e 300 mila AstraZeneca - ha detto - Questo è il preludio per avere nel mese di aprile un massiccio afflusso di dosi che consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire».