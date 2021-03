« Quando ho detto che i politici devono fare il vaccino , mi hanno preso a pesci in faccia, dandomi dello stronzo». Gianfranco Miccichè si è tolto più di un sassolino, quando ieri, dopo avere dato notizia della positività del ragioniere generale Ignazio Tozzo ha preso la decisione di sospendere l'aula e rinviare il prosieguo della discussione sulla finanziaria a martedì. Il timore che il Covid-19 abbia varcato palazzo dei Normanni ha avuto la meglio sul resto. « Ho 67 anni , se prendo il Covid sono a rischio, e il presidente della Regione ha qualche mese in più di me. C'è un forte rischio che il Covid sia stato trasmesso nel Palazzo. Dico a tutti di essere prudenti, uscendo dall'aula evitate di incontrare persone », ha detto al microfono Miccichè.

Il presidente dell'Ars, nelle settimane scorse, era stato preso di mira per la richiesta di inserire i deputati e i dipendenti di Palazzo dei Normanni tra le categorie prioritarie per la somministrazione dei vaccini. Lo stop ai lavori d'aula è stato deciso anche d'accordo con il governatore Nello Musumeci e al segretario generale dell'Ars. La maggiore preoccupazione è rivolta ai deputati che hanno partecipato alle sedute della commissione Bilancio dove Tozzo si è presentato. «Sono talmente incazzato perché quando ho detto che dovevamo essere vaccinati qualcuno ci ha preso per il culo - ha urlato Miccichè senza mascherina - sono talmente incazzato che vorrei ammazzare qualcuno. Era sicuro che con questo tipo di lavoro saremmo stati contagiati, ma siamo la casta e ci sono i poveri, gli altri, gli avvocati, i magistrati. E noi siamo la casta di merda che non dobbiamo avere niente, ma io rischio la vita, il presidente Savona e tanti altri di voi. La seduta è conclusa»

Lo screening ai deputati è stato avviato in serata ed è proseguito fino a notte fonda. Stando a quanto appreso da MeridioNews nessun tampone sarebbe risultato positivo.