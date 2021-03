La colomba è servita

La sentite anche voi questa voce che grida: «Colombe di tutto il mondo unitevi e portate pace, bellezza e pure un po' di soldini», inutile dirlo che ci piacerebbe credere che possa accadere, ma noi di Whatsapp in Sicily pur sperando che ciò avvenga, nel frattempo ci portiamo avanti e ci occupiamo delle colombe che danno soddisfazione, ovvero, quelle commestibili.

Abbiamo infatti selezionato per voi una serie di aziende siciliane produttrici di colombe pasquali che poi, diciamoci la verità, non sono altro che dei panettoni che vorrebbero spiccare il volo.

Al pistacchio, al cioccolato, con canditi o senza, senza glutine, zona gialla, arancio, rossa o a pois, è impensabile un pranzo di Pasqua senza una fetta di colomba. Tanto, poco o per niente credenti per fortuna, a tavola anche se in pochi, ci si può unire grazie all’amore per il cibo che converrete, è l’unico che non delude mai. Ecco a voi la nostra selezione di colombe, perché come ormai saprete, per essere sempre sul pezzo, includiamo tutti (tanti) pezzi anche quelli che si mangiano.

• Tomarchio

Catania, via Vincenzo Giuffrida 176/E

Per info chiamare 095503376 oppure consultare la pagina Facebook.

• Bonuè

Catania, piazza Cavour, 32

Per info chiamare 392 940 4876 oppure consultare la pagina Facebook.

• Fratelli Pappalardo

Misterbianco, via Gaggini, 4

Per info chiamare 347 665 7650 oppure consultare la pagina Facebook.

• Fratelli Sicilia

Paternò, via Amerigo Vespucci, 87-83

Per info chiamare 388 118 3428 oppure consultare la pagina Facebook.

• Bacco

Bronte, via Palermo, 47

Per info chiamare 095 772 2865 oppure consultare la pagina Facebook.

• Pistì

Bronte, viale John Kennedy, Zona Artigianale, Lotto 12/13

Per info chiamare 095 691148 oppure consultare la pagina Facebook.

• Rossoraro

Ragalna, via Cavaliere, 11

Per info chiamare 344 145 9364 oppure consultare la pagina Facebook.

• Fiasconaro

Castelbuono, piazza Margherita, 10

Per info chiamare 0921 671231 oppure consultare la pagina Facebook.

• Pasticceria Giulio

Capo D'Orlando, via Amendola, 25

Per info chiamare 0941 912546 oppure consultare la pagina Facebook.

• Frantoi Cutrera

Chiaramonte Gulfi, c.da Piano dell'Acqua, 72

Per info chiamare 0932 926187 oppure consultare la pagina Facebook.

• Di Stefano

Raffadani, via Murano, 23

Per info chiamare 0922 473234 oppure consultare la pagina Facebook.

• Costa

Palermo, via Maqueda, 174

Per info chiamare 091 345652 oppure consultare la pagina Facebook.