Sequestro di beni da sei milioni di euro per Calogero John Luppino. L'uomo, ex consigliere comunale di Campobello di Mazara, è stato arrestato nel 2019 nell'operazione Mafia Bet. In quell'inchiesta, finirono anche le dinamiche che portarono Luppino ad affermarsi nel settore delle scommesse on line con l'imposizione delle macchinette a diversi eserci commerciali del Trapanese. Il provvedimento è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.