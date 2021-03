Sono 895 i nuovi positivi di oggi in Sicilia , sulla base di 25.226 tamponi processati. Il bollettino giornaliero parla di un tasso di incidenza del 3,5 per cento , segnando una risalita rispetto ai giorni scorsi. La Regione rimane al nono posto per numeri di contagi . Con 20 decessi nelle ultime 24 ore, si contano un totale di 4513 morti dall'inizio della pandemia.

È in diminuzione il numero dei positivi: sono infatti 393 i casi in meno rispetto a ieri, su un totale di 15994 persone attualmente affette dal virus. Nel bollettino diramato oggi i guariti sono 1269, mentre negli ospedali non varia il numero dei ricoveri, che sono 931. Nelle Terapie intensive attualmente si trovano 118 pazienti, uno in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo 347, Catania 176, Messina 58, Siracusa 84, Trapani 27, Ragusa 28, Caltanissetta 45, Agrigento 80 e Enna 50.