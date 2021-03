« Dinamismo e voglia di spendersi per la propria terra ». Questa la ricetta che ha stuzzicato il palato politico di Nino Germanà . Il parlamentare, ed ex deputato regionale, ha scelto di accomodarsi al tavolo della Lega di Matteo Salvini . L'ultimo di una lunga lista di politici, locali e non, che ormai da settimane vengono attratti dal partito un tempo guidato da Umberto Bossi .

Ad annunciare l'arrivo in casa Lega è stato il segretario regionale del partito Nino Minardo. Il messaggio ancora una volta passa attraverso Facebook e una foto in cui, oltre a Minardo e Germanà, compare Salvini. Sullo sfondo una libreria con la sciarpa del Milan, un casco dei vigili del fuoco e una riproduzione in scala di una ruspa, simbolo della politica che ha portato Salvini a un ruolo egemone all'interno del centrodestra.

«Conosco Nino da tempo e con lui in questi anni ho condiviso l’impegno politico in parlamento per il nostro territorio», scrive Minardo. Germanà è stato eletto l'ultima volta alla Camera nel 2018 con la lista di Forza Italia. Dopo due anni il passaggio al gruppo Misto e poi nell'intergruppo Noi con l'Italia - Usei - Rinascimento Adc insieme a Vittorio Sgarbi e all'ex ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi. Germanà a Roma era già volato nel 2008 ma con l'allora Popolo delle Libertà. Stesso partito con cui in passato ha ricoperto il ruolo di deputato regionale a palazzo dei Normanni. Il nuovo esponente della Lega con l'attuale segretario del partito in Sicilia ha condiviso anche l'esperienza con Angelino Alfano, prima nel Nuovo centro destra - con cui è stato candidato alle europee nel 2014 - e poi con Alternativa Popolare. L'uscita di scena dell'ex ministro della Giustizia è coincisa con il ritorno tra gli azzurri.

Nelle ultime settimane, prima di Germanà, sono passati alla Lega anche Alessandro Porto, assessore alla Protezione civile a Catania con un passato tra Mpa, Udc, centro sinistra e Forza Italia, ed Emanuele Nasca, eletto consigliere a Palazzo degli elefanti con il Movimento 5 stelle e per anni rappresentante dell'ala ortodossa dei grillini. Sotto il tetto della Lega si è accasato anche Vincenzo Giambrone, ex sindaco di Cammarata ed eletto all'Ars nel 2001. Uscito da Forza Italia dopo il rimpasto della giunta Musumeci e la nomina di Marco Zambuto ad assessore. C'è poi Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale di Pdl, Nuovo centrodestra e Alternativa popolare. Tutti uniti nel nome di una Lega sempre più multicolore.