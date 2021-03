Ryanair torna a puntare sull'aeroporto di Trapani. Lo fa lanciando sei nuove destinazioni : Malta , Roma Ciampino , Lamezia Terme , Pescara , Treviso , e Katowice in Polonia. In totale, salgono a undici le rotte dallo scalo di Birgi verso il continente. La nuova strategia della compagnia è stata presentata in conferenza stampa a palazzo d'Orleans dal governatore Nello Musumeci , assieme agli assessori Manlio Messina (Turismo) e Marco Falcone (Traporti) e al presidente di Airgest, società di gestione di Birgi, Salvatore Ombra . In video collegamento da Dublino, l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson , e il direttore commerciale Jason McGuinness .

Ryanair torna a puntare sull'aeroporto di Trapani. Lo fa lanciando sei nuove destinazioni: Malta, Roma Ciampino, Lamezia Terme, Pescara, Treviso, e Katowice in Polonia. In totale, salgono a undici le rotte dallo scalo di Birgi verso il continente. La nuova strategia della compagnia è stata presentata in conferenza stampa a palazzo d'Orleans dal governatore Nello Musumeci, assieme agli assessori Manlio Messina (Turismo) e Marco Falcone (Traporti) e al presidente di Airgest, società di gestione di Birgi, Salvatore Ombra. In video collegamento da Dublino, l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson, e il direttore commerciale Jason McGuinness.

«Siamo ancora in tempi bui a causa della pandemia - spiega Wilson - ma il nostro è un messaggio di ottimismo e di crescita. La Sicilia è una destinazione fantastica, ha tutte le caratteristiche per essere al top». La compagnia irlandese ha pianificato da e per gli scali della Sicilia 80 rotte con un aumento del 21 per cento. «Nelle prossime settimane annunceremo nuove rotte per arrivare a oltre 100 rotte - spiega McGuinness - Stiamo finalizzando il nostro operativo invernale, sicuramente avremo novità anche per Trapani».

Dopo avere accennato alle difficoltà attraversate dallo scalo di Birgi, Musumeci ha parlato di «scommessa vinta». «Oggi candidiamo l'aeroporto di Birgi a essere uno dei protagonisti della mobilità nella nostra Isola, con una prospettiva di crescita - spiega il presidente della Regione - Non avremmo vinto la scommessa se sul nostro percorso non avessimo trovato una compagnia come Ryanair, che conosce le potenzialità dello scalo e dopo una incessante azione di interlocuzione, svolta dal presidente Ombra con alle spalle il sostegno del governo regionale, abbiamo vinto la partita».