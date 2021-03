L'Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato la nuova data per la disputa del Giro di Sicilia: la corsa di ciclismo a tappe si correrà dal 28 settembre al primo ottobre. I dettagli del percorso e le quattro tappe non sono ancora noti. Nel 2020 l'edizione era stata annullata per la pandemia di coronavirus e si sarebbe dovuto disputare dal primo al 4 aprile, ma non aveva trovato spazio nel nuovo calendario stilato inizialmente dall'Uci.