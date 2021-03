Sequestro di droga in via Bartolomeo Cannizzo a Siracusa. La polizia è intervenuta in uno stabile dove, all'interno di un frigorifero , erano stati nascosti 250 involucri di cocaina, trecento bustine di hashish, 370 bustine di marijuana, un quaderno e un foglio contenenti appunti con nomi e quantitativi di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche bilancini di precisione .

Sequestro di droga in via Bartolomeo Cannizzo a Siracusa. La polizia è intervenuta in uno stabile dove, all'interno di un frigorifero, erano stati nascosti 250 involucri di cocaina, trecento bustine di hashish, 370 bustine di marijuana, un quaderno e un foglio contenenti appunti con nomi e quantitativi di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche bilancini di precisione.

Nel corso dei controlli è stata trovata anche diverse armi. Una pistola calibro 6.35, un'altra 7.65 e alcuni caricatori più decine di cartucce erano stati nascosti dentro un beauty case. Sono in corso accertamenti per capire se le armi siano state utilizzate in episodi criminosi.