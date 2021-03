Il dizionario della felicità: C come cioccolato

Chi l’ha detto che il cioccolato fa male?

Consumato fondente e in piccole quantità, fa bene al corpo in quanto ricco di flavonoidi (che si trovano negli alimenti di origine vegetale) che svolgono funzioni antiossidanti, è ricco di magnesio e ferro, tiene a bada la pressione bassa e per concludere col botto, stimola la produzione di endorfine, delle quali in questo momento c’è grande bisogno.

Cibo degli Dei, elisir di felicità, una cosa è certa, aveva ragione Al Pacino nel film L’avvocato del Diavolo: «L’amore? Sopravvalutato. Da un punto di vista biochimico non è diverso da una grande scorpacciata di cioccolata».

Oggi Meridionews vi tiene compagnia con una selezione di aziende siciliane che producono cioccolato e non vi nascondiamo che, essendo abituati a fornirvi sempre notizie con fonte certa e attendibile, siamo stati costretti ad acquistare moltissimo cioccolato e a mangiarlo per voi.

Il lavoro prima di tutto sempre.

Buona lettura!

• C&G

Catania, Piazza Abramo Lincoln, 21

Per info chiamare 095 446001 oppure consultare la pagina Facebook.

• Condorelli

Belpasso, Contrada Timpa Magna

Per info chiamare 095 913630 oppure consultare la pagina Facebook.

• Dais

Piano Tavola - Belpasso

Per info chiamare 095 391046 oppure consultare la pagina Facebook.

• La Fabbrica del Cioccolato Finocchiaro

Giarre, Corso Italia, 201

Per info chiamare 095 931087 oppure consultare la pagina Facebook.

• Dolfin

Riposto

Per info chiamare 095 7780410 oppure consultare la pagina Facebook.

• Dolgam

Nunziata, via Giarre, 75

Per info chiamare 095 969169 oppure consultare la pagina Facebook.

• Bacco

Bronte, via Palermo, 47

Per info chiamare 095 772 2865 oppure consultare la pagina Facebook.

• Ciokarrua

Modica

Per info chiamare 0932 774309 oppure consultare la pagina Facebook.

• Antica Dolceria Bonajuto

Modica, Corso Umberto I, 159

Per info chiamare 0932 941225 oppure consultare la pagina Facebook.

• Cioccolateria Lorenzo

Palermo, via Quattro Aprile, 7

Per info chiamare 091 784 0864 oppure consultare la pagina Facebook.

• I Peccatucci di Mamma Andrea

Palermo, via Principe di Scordia, 67

Per info chiamare 091 334835 oppure consultare la pagina Facebook.

Foto: Antica Dolceria Bonaiuto