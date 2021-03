Un giovane di Raffadali è stato multato dai carabinieri della stazione di Aragona nell'ambito dei controlli del rispetto delle norme anti-Covid e, nel caso specifico, della zona rossa istituita nel centro dell'Agrigentino.

Sottoposto a fermo su strada, mentre si trovava alla guida di un'automobile, è stato trovato anche con il tasso alcolemico oltre le soglie limite previste dalla normativa. Per questo motivo per il giovane sono scattate anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.