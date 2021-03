Ad alta velocità per il centro storico, cercando di investire il padre della ragazza con cui aveva provato a instaurare una relazione. I fatti risalgono al 28 febbraio e si sono svolti a Noto , nel Siracusano. Protagonista un 27enne denunciato per il reato di tentate lesioni personali aggravate .

Nella stessa serata i poliziotti sono intervenuti in via Vittorio Emanuele, dove poco prima era andata in scena una lite. Dalla ricostruzione, confermata anche dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, è stato appurato che un giovane aveva cercato di travolgere alcuni pedoni. L'obiettivo del 27enne sarebbe stato un uomo di 62 anni.