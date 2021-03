Un arresto per tentato omicidio a Gela . Stamattina i poliziotti della squadra mobile e quelli del commissariato hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip a carico del 25enne Jhon Parisi . Il provvedimento è stato notificato nel carcere di Gela dove il giovane si trova detenuto per altra causa .

Un arresto per tentato omicidio a Gela. Stamattina i poliziotti della squadra mobile e quelli del commissariato hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip a carico del 25enne Jhon Parisi. Il provvedimento è stato notificato nel carcere di Gela dove il giovane si trova detenuto per altra causa.

I fatti risalgono al 7 gennaio scorso quando sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco contro l'auto dove si trovava un 46enne, nei pressi del cavalcavia di via Venezia, per diatribe familiari. Nel giorno dell'agguato non era stata presentata alcuna denuncia da parte della vittima. Gli agenti, appresa la notizia degli spari contro la vettura con due persone a bordo, hanno iniziato le indagini. Individuata l'abitazione della madre della vittima, sui muri delle scale del condominio i poliziotti hanno trovato tracce di sangue.

Parcheggiata tra le viuzze vicine, l'auto presentava un foro sul parabrezza; all'interno della vettura i poliziotti hanno trovato anche evidenti tracce di sangue. Circostanze che hanno consentito di ricostruire il grave fatto delittuoso, che si era consumato poco prima, allarmante per la modalità mafiosa con cui era stato perpetrato. La vittima, ferita a una mano, è stata sentita, insieme a testimoni e familiari. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati cellulari dalla cui ispezione sono emersi messaggi utili per fare luce sulla sparatoria. Le indagini sono state condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta.