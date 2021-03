Avrebbe continuato a perseguitare la moglie, anche in presenza dei figli minori, violando il provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dal tribunale per i minorenni di Palermo. Adesso l'uomo di 40 anni di origine romena è stato arrestato e portato in carcere. Violenze, minacce e vessazioni di ogni genere patite dalla moglie che, negli anni, ha presentato diverse denunce.