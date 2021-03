Aveva in casa un vero e proprio supermarket della droga, con diversi tipi di stupefacenti e materiale per confezionamento e stoccaggio della merce. A finire in manette è stato Giuseppe Scuderi , 29enne di origine catanese, ma residente a Floridia, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri della tenenza di Floridia lo hanno colto in flagrante mentre spacciava. Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati circa 40 grammi di cocaina nascosti all’interno di due ovetti di plastica normalmente utilizzati per contenere le sorprese delle uova di cioccolato, circa 40 grammi di marijuana, rinvenuti in uno scaffale della cucina, e un panetto intero di hashish del peso di circa 100 grammi nascosto all’interno di uno zaino in uno sgabuzzino del sottoscala.

Scuderi deteneva inoltre un bilancino di precisione perfettamente funzionante, numeroso materiale per il confezionamento e la somma di 1280 euro, quale verosimile provento di attività di spaccio. L'uomo, accompagnato in caserma, ultimate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.