Cresce in Sicilia il rapporto tra nuovi positivi e numero di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Il dato arriva dal ministero della Salute. Nello specifico rispetto a ieri sono state diagnosticate 782 infezioni di Covid-19, per un rapporto - considerati i 26.527 test diagnostici effettuati - del 2,9 per cento . Dodici , invece, sono stati i decessi registrati nell'isola, un dato che porta il totale dall'inizio della pandemia a 4383.

Al momento sono 14.965 le persone che hanno in corso l'infezione, 189 in più rispetto a ieri considerate le 581 guarigioni. Salgono leggermente anche i numeri dal fronte ospedaliero: 850 sono i pazienti ricoverati nei nosocomi dell'isola, dei quali 116 - tre in più rispetto a ieri - nei reparti di terapia intensiva.

Questa la ripartizione a livello provinciale dei nuovi positivi: Palermo 352 casi, Catania 166, Siracusa 65, Enna 46, Ragusa 43, Agrigento e Caltanissetta 35, Messina 25, chiude Trapani con 16.