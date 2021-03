Salgono a 598 i nuovi casi di Covid-19 : il dato è in aumento, se si pensa che erano 523. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 24.551, determinando un indice di positività del 2,4 per cento . Il numero dei decessi si è abbasto di un'unità rispetto a ieri: oggi sono 13 . I guariti sono 565: il numero complessivo è di 14.776.

Salgono a 598 i nuovi casi di Covid-19: il dato è in aumento, se si pensa che erano 523. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 24.551, determinando un indice di positività del 2,4 per cento. Il numero dei decessi si è abbasto di un'unità rispetto a ieri: oggi sono 13. I guariti sono 565: il numero complessivo è di 14.776.

Sono 725 gli attuali ricoveri in ospedale, sette in più rispetto a ieri. Lieve aumento pure dei pazienti in terapia intensiva, aumentati di sei unità nelle ultime 24 ore: sono 113 i degenti e 11 i nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 13.938 persone. Le province con più contagi rimangono Palermo e Catania, rispettivamente con ben 225 e 136.