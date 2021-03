Sono 14 le persone morte in Sicilia nelle ultime 24 ore, dopo avere contratto il Covid-19. Il dato è contenuto nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia. Nell'isola sono stati processati 21.455 tamponi tra test molecolari e rapidi, di questi 523 sono risultati positivi (pari al 2,5 per cento del totale).

Il numero degli attuali positivi sale a 14.756, con una crescita di 443 casi in più rispetto a ieri, mentre le guarigioni sono state 76. Sul fronte ospedaliero, i dati dicono che sono 825 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell'isola, 107 dei quali si trovano in terapia intensiva. Rispetto a ieri sono sette i posti letto in più occupati.

I 523 nuovi positivi sono così suddivisi a livello provinciale: Palermo 295 casi, Catania 74, Messina 59, Caltanissetta 46, Siracusa 35, Trapani 6, Enna 5, Agrigento 2 e Ragusa 1.