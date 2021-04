Una corsa clandestina di cavalli organizzata per le prime ore del mattino lungo la Maremonti nel tratto che collega Canicattini Bagni a Palazzolo Acreide e Noto. La notizia circolava da giorni, così, giunti sul posto intorno alle 4.30 del mattino di sabato scorso, i carabinieri della compagnia di Noto hanno intercettato una decina di motociclisti disposti ai bordi della carreggiata in attesa dei cavalli. Tutti sono stati multati per avere violato la normativa anticovid .

Una corsa clandestina di cavalli organizzata per le prime ore del mattino lungo la Maremonti nel tratto che collega Canicattini Bagni a Palazzolo Acreide e Noto. La notizia circolava da giorni, così, giunti sul posto intorno alle 4.30 del mattino di sabato scorso, i carabinieri della compagnia di Noto hanno intercettato una decina di motociclisti disposti ai bordi della carreggiata in attesa dei cavalli. Tutti sono stati multati per avere violato la normativa anticovid.

La gara, però, è stata posticipata solo di qualche ora. Infatti, in pieno giorno, non curanti del passaggio di molte auto, decine di giovani a bordo di motocicli si sono dati di nuovo appuntamento lungo la Maremonti, per tentare di dare luogo alla corsa clandestina con tanto di scommesse illegali. Gli spettatori hanno bloccato il traffico, impegnando le due carreggiate e obbligando gli automobilisti in transito a farsi da parte. Tra le auto, però, c'era anche quella dei carabinieri che hanno interrotto la corsa clandestina. A quel punto, molti partecipanti sono scappati per le campagne circostanti.

È tra i campi che i militari hanno individuato 16 partecipanti alla gara che sono stati denunciati. Rintracciato anche uno dei cavalli che è stato sequestrato e affidato alle cure dei veterinari per verificare il suo stato di salute anche attraverso specifici esami antidoping. Anche questa volta, partecipanti e organizzatori della gara clandestina sono stati sanzionati per la violazione alle norme anticovid.