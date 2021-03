Un drammatico incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle otto sulla strada provinciale 14, sulla Maremonti, nei pressi di contrada Cavadonna, in provincia di Siracusa. Nello scontro, a causa dell'impatto, hanno perso la vita il 53enne Antonio Di Luciano - conosciuto da tutti come Tonino - e Marco Sconza, di 36 ann i : entrambi di Canicattini. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

Un drammatico incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle otto sulla strada provinciale 14, sulla Maremonti, nei pressi di contrada Cavadonna, in provincia di Siracusa. Nello scontro, a causa dell'impatto, hanno perso la vita il 53enne Antonio Di Luciano - conosciuto da tutti come Tonino - e Marco Sconza, di 36 anni: entrambi di Canicattini. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

Sono state tre le auto coinvolte: una Mercedes, una Passat e una Golf. La prima vittima era stata soccorsa dal personale del 118 ed è deceduta poco dopo in ospedale. Per la seconda vittima è risultato vano l'intervento dell'elisoccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo essere stato elitrasportato nel nosocomio catanese, l'uomo è deceduto dopo un tentativo di rianimazione. Altri due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro dei tre mezzi coinvolti.