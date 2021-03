Unti e felici con le crispelle di San Giuseppe

Inutile negarlo, quando c’è da fare festa a tavola, noi siciliani siamo sempre in prima linea. E se ci sono le restrizioni e non possiamo godere delle meravigliose e folkloristiche sagre e feste di paese dedicate a San Giuseppe con tanto di luminarie e santi? Niente, fortunatamente per noi siciliani il piano B è uno stile di vita, quindi lo si attiva così: cercando le migliori friggitorie e mettendo in circolo la serotonina, ovvero: l’ormone del buon umore, che ci aiuta a stare meglio ed essere più felici.