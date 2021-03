Resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e porto abusivo d'arma. Sono queste le accuse per cui G.T. è finito agli arresti domiciliari. L'uomo, un pregiudicato marsalese di 39 anni, è stato fermato dagli agenti di polizia in via Istria, a Marsala, dopo essersi rifiutato di mostrare i documenti. Inoltre, ai ripetuti inviti degli agenti, il 39enne ha risposto con minacce di morte e insulti.