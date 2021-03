Nuovo ritrovamento di panetti di droga sulle coste siciliane. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio sul lungomare di Biscione, nei pressi di Petrosino, in provincia di Trapani . Qui i carabinieri, su segnalazione di un cittadino, hanno scoperto dieci involucri contenenti circa 1,4 chili di hashish confezionati con cellophane e nastro adesivo. Il carico avrebbe fruttato circa diecimila euro sul mercato della droga. Proseguono le indagini degli inquirenti per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.

Il ritrovamento si aggiunge a quelli dell'ultimo anno. Dall'inizio del 2021, sono diverse decine i chilogrammi di droga rinvenuti sui litorali dell'isola. Tra i mesi di gennaio e febbraio, le forze dell'ordine hanno individuato 33 chili di hashish sulla spiaggia di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, sempre in provincia di Trapani. A fine gennaio sono comparsi 600 panetti di hashish per un totale di 30 chili a Torrenova, in provincia di Messina. l 14 gennaio 295 dosi sono state ritrovate a Birgi Sottano, in provincia di Trapani. Il giorno prima erano stati sequestrati 300 panetti con la scritta Blu Dream, nel territorio di Pizzolungo, sempre nella parte occidentale dell'isola.

Nel 2020 in sei occasioni la droga era comparsa sulle spiagge siciliane. Insieme a questa si erano aggiunti anche i ritrovamenti di quattro corpi in mare lungo 47 chilometri di costa che vanno dal Messinese al Trapanese, passando per il Palermitano. Per questi fatti è stata aperta un'inchiesta da parte di più procure.