Settecento ricci sono stati sequestrati a due uomini provenienti dal Palermitano durante un'attività di contrasto alla pesca illecita dal parte del personale militare della capitaneria di Porto Empedocle. I due uomini, oltre ad avere superato il limite consentito per legge di 50 ricci, si sarebbero serviti di attrezzature non conformi alla pesca sportiva: un reato che è costato una sanzione di 12mila euro. Buona parte dei ricci al momento del controllo erano ancora vivi, quindi sono stati rimessi in mare. Le attrezzature sono state sequestrate.