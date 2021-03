I carabinieri della stazione di Carlentini , nel Siracusano, insieme ai militari dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, aarrestato in flagranza di reato un di Antonino Vecchio, 31enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 1,6 chili marijuana.

La droga era nascosta nell'abitazione dell'uomo, che già si trovava agli arresti domiciliari per aver commesso tempo fa un furto aggravato, all’interno di un armadio posto sul balcone dell’appartamento.

La marijuana era già essiccata e triturata, pronta per essere suddivisa in dosi e immessa sul mercato. L’uomo aveva inoltre già preparato altre due confezioni della stessa sostanza, per un peso totale di 20 grammi, custodite in altrettante buste in plastica sigillate. Nella stessa circostanza, i militari hanno provveduto al sequestro di un sistema di video sorveglianza installato nell’appartamento con il quale, attraverso telecamere indirizzate sulla strada, Vecchio avrebbe tentato di intercettare in anticipo l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

La marijuana rinvenuta, che al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 20mila euro, è stata sequestrata e inviata presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti per l’esame qualitativo e quantitativo. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Siracusa-Cavadonna.