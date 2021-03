Cala il numero complessivo dei positivi in Sicilia, ma sale di cento quelle delle nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 595, oggi sono 695 su circa 24mila tamponi. L'ultimo report del ministero della Salute registra anche 15 decessi. Il totale dall'inizio della pandemia è di 4287. Al momento sono 13.681 le persone che hanno in corso l'infezione di Covid-19.