Un 30enne di Sant'Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, è stato arrestato per droga. I fatti risalgono a ieri mattina, quando i carabinieri hanno notato il giovane con un atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione, dopo un inutile tentativo di allontanarsi, è stato trovato addosso con dieci dosi di marijuana.

Nell'abitazione del 30enne i militari hanno poi rinvenuto mille euro in contanti e altro quantitativo della sostanza stupefacente. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'uomo resterà ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per il 15 marzo.