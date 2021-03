Salvo Filetti e il look sanremese de La rappresentante di lista

Veronica Lucchesi , toscana ma siciliana d'adozione e Dario Mangiaracina , siciliano, sono La Rappresentante di Lista , band scelta dal regista Paolo Sorrentino per la colonna sonora, in The The New Pope. Una queer pop band che abbiamo ascoltato alla 71esima edizione di Sanremo, con la canzone Amare . Come tempo infinito che sembra forse finire ogni qualvolta qualcosa ci piace e funziona.

Veronica Lucchesi, toscana ma siciliana d'adozione e Dario Mangiaracina, siciliano, sono La Rappresentante di Lista, band scelta dal regista Paolo Sorrentino per la colonna sonora, in The The New Pope. Una queer pop band che abbiamo ascoltato alla 71esima edizione di Sanremo, con la canzone Amare. Come tempo infinito che sembra forse finire ogni qualvolta qualcosa ci piace e funziona.

Una canzone dalla sonorità potente, grazie alla produzione di Dardust, al secolo Dario Faini, e che trova nell’immagine del gruppo, e in particolare in Veronica, la situazione ideale per un look che nel complesso è altamente performante.

Quando crediamo in un progetto, l’ispirazione arriva velocemente. È stato piacevole e divertente studiare il look di Veronica: un mix di sensazioni positive e futuristiche, vibrazioni alte e artistiche, che nella mia testa hanno creato una sorta di manifesto un po' pop e un po' manga. Fino a dare vita all'immagine di una sorta di creatura divina: antica e moderna allo stesso tempo. Uno shob (shag bob) corto e spettinato e per non lasciare nulla al caso, anche le ascelle rosa pop in tinta con l'outfit: perché bisogna sfuggire ai generi e chiedere di essere compresi.

Salvo Filetti Hair Designer

Capelli: Flavio Scarfalloto / Compagnia della Bellezza

Frangia Queer pop, taglio Shob

Abito: Maison Valentino - Pier Paolo Piccioli / Susanna Ausoni