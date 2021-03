Fermato un presunto carceriere dei lager libici . Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Sabir Ahmed Abdalla , 26 anni, sudanese. Secondo quanto emerso nelle indagini coordinate dai magistrati della procura di Catania, il giovane, giunto nelle settimane scorse ad Augusta , era uno dei carcerieri dei campi gestiti da una organizzazione criminale, dove i migranti sarebbero stati costretti a stare subendo numerosi casi di violenze in attesa di partire per raggiungere l'Europa attraverso la Sicilia .

Per gli inquirenti l'indagato avrebbe partecipato a tutte le fasi preparative della traversata in mare, in particolare, si sarebbe occupato di mantenere l'ordine all'interno degli immobili in Libia dove erano sotto sequestro i migranti, privati della libertà e sottomessi con violenze e minacce. Il fermo è stato eseguito a Crotone, in quanto l'indagato si trova nel Cara di Isola di Capo Rizzuto.