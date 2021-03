Rimprovera tre ragazzi che fanno schiamazzi e viene picchiato. Il fatto è accaduto a Modica, in provincia di Ragusa. L'uomo si era avvicinato ai minorenni che si trovavano nei pressi di un impianto sportivo in costruzione e li aveva invitati a cessare di fare rumore. Mentre si stava allontanando e stava per risalire in auto, i tre lo hanno aggredito all'improvviso, chiudendogli la mano nella portiera, poi colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra.