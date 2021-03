Coltivavano marjuana in una serra nei pressi delle campagne di Comiso. A gestirla era una coppia di disoccupati: un'italiana di 48anni e un tunisino di 19anni. Per loro sono scattati gli arresti con le accuse di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica per un allaccio abusivo alla rete pubblica.