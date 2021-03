Sono 12 i morti di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Scende invece nel complesso il numero di positivi nell'isola: a fronte di 519 nuovi contagi , ci sono state 2374 guarigioni . Al momento sono 22.678 le infezioni in corso.

Cala anche se di poco il numero dei ricoverati negli ospedali: sono 790 i posti Covid occupati, quattro in meno di ieri, mentre sale di due e arriva a 120 il numero di persone che si trova in terapia intensiva. Dall'Ufficio scolastico regionale arriva invece il report sulla situazione epidemiologica negli istituti dell'isola. L'incidenza del Covid nella popolazione scolastica è dello 0,19 per cento. La scorsa settimana si era attestato sullo 0,2. Nel dettaglio, l'1 marzo erano 1317 gli alunni positivi.

Questa invece la distribuzione dei nuovi casi nelle nove province: Palermo 221, Catania 128, Messina 28, Siracusa 24, Trapani 11, Ragusa 33, Caltanissetta 14, Agrigento 46, Enna 14.