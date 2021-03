Ci sono otto indagati per la morte di un operaio di 37 anni morto il 30 settembre dello scorso anno in contrada Piano Buffi, a Caronia. Paolo Viallareale , che lavorava per la ditta Sirti Energia, rimase folgorato da una scarica elettrica trasmessa molto probabilmente dal cavo che stava sostituendo.

Ci sono otto indagati per la morte di un operaio di 37 anni morto il 30 settembre dello scorso anno in contrada Piano Buffi, a Caronia. Paolo Viallareale, che lavorava per la ditta Sirti Energia, rimase folgorato da una scarica elettrica trasmessa molto probabilmente dal cavo che stava sostituendo.

L'ipotesi di reato per gli otto indagati - tutti a piede libero - è di omicidio colposo in concorso e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'indagine è stata diretta dal pm di Patti Alessandro Lia.

Agli indagati è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini: si tratta del datore di lavoro delegato, del responsabile dei lavori, dell'assistente di cantiere, del responsabile dell’impianto, del direttore tecnico e poi ancora del dirigente delegato per la sicurezza, del preposto ai lavori per le linee elettriche e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.