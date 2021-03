Sanremo 2021, il diario #4: tra stanchezza e intimità

Anche se le interviste di Antonella Insabella si sentono e si vedono, c'è comunque qualcosa che non potete sapere. Come, ad esempio, il numero esatto di messaggi che le sono arrivati durante la chiacchierata con Francesco Renga . Sui social si sta facendo notare come il cantante non sembri al top, eppure per lui esserci era importante : specie in una edizione che passerà alla storia come questo Sanremo 2021 . Per portare un messaggio di speranza con una canzone che non casualmente parla di ricordi e quotidianità , nata dalle riflessioni fatte durante il lockdown anti Covid-19 .

Anche se le interviste di Antonella Insabella si sentono e si vedono, c'è comunque qualcosa che non potete sapere. Come, ad esempio, il numero esatto di messaggi che le sono arrivati durante la chiacchierata con Francesco Renga. Sui social si sta facendo notare come il cantante non sembri al top, eppure per lui esserci era importante: specie in una edizione che passerà alla storia come questo Sanremo 2021. Per portare un messaggio di speranza con una canzone che non casualmente parla di ricordi e quotidianità, nata dalle riflessioni fatte durante il lockdown anti Covid-19.



Dai messaggi privati all'intimità della chiacchierata a cuore aperto, tra donne, con Arisa. Dal volersi bene alla capacità di essere centrati: un percorso che la cantante sta affrontando personalmente, raccogliendone già il frutto a livello umano. E, le auguriamo, anche artistico. Una rinascita che sarebbe perfettamente sostenuta dalla sua voce.



Spazio ai siciliani Colapesce e Dimartino. Siracusano il primo (un po' catanese d'adozione), palermitano il secondo, il loro punto di incontro oggi sembra essere la stanchezza. Comprensibile, in questo strano festival in cui si tira tardi seppur in solitudine. In aggiunta, anche l'emozione del loro omaggio a Franco Battiato e la sincera sorpresa di chi non si aspettava di piacere così tanto al pubblico.

LE PUNTATE PRECEDENTI

- Giorno 0: il mito Orietta Berti

- Giorno 1: il Goal! di Avincola

- Giorno 2: Malika Ayane, Davide Shorty, La rappresentante di lista e Greta Zuccoli

- Giorno 3: Max Gazzè, Willie Peyote, Gio Evan