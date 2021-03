Sanremo 2021, il diario #3: tra stravaganze e polemiche

Non l'ha toccata piano Willie Peyote che, in gara con la sua Mai dire mai (la locura) ha già sollevato un vespaio. Tra chi ha notato citazioni indirette nel testo - da Achille Laura a Elettra Lamborghini - e l'impegno che contraddistingue l'artista, il suo rap fa discutere. Ma, si spera, mai quanto la sua sagacia e la simpatia intelligente. Le stesse doti con cui racconta questo strano Sanremo 2021 sul quotidiano La Stampa e Radio24 . Consigli per chi legge: se di giorno è d'obbligo ascoltarci su Radio Fantastica ed Etna Radio , la sera non perdetevi su Twich il commento del festival sul suo canale Le brutte intenzioni (sì, c'ha un problema con le citazioni scomode).

Se Sanremo per voi è troppo, ma siete amanti del gossip politico, ecco un valido motivo per conoscere Gio Evan: è suo il verso twittato da Elisa Isoardi per il suo addio con Matteo Salvini. E probabilmente non sarà nemmeno la cosa più strana accaduta al cantautore pugliese, artista eclettico - è anche scrittore e poeta - che ha vissuto in posti impervi in giro per il mondo. Strani come la tenda da cui rilascia le interviste in questi giorni e che l'albergo dove soggiorna gli ha permesso di allestire.