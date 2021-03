Olio d'agrumi di Sicilia: ricetta local anti-spreco

Che gli agrumi siciliani siano una ricchezza è stato detto e scritto tante volte, e che io adori utilizzarli nella mia cucina è un dato di fatto. Ma c’è una nuova consapevolezza nel mio modo di pensare la cucina, ovvero, la possibilità di riuscire a ottenere il massimo da tutti gli ingredienti che si usano senza buttare via nulla, anche perché uno dei maggiori problemi quando si cucina è lo spreco che ne deriva.

Per fare un esempio: se imparassimo a usare al 100 per cento la frutta che acquistiamo, potremmo raddoppiare la resa della nostra spesa. Avete mai pensato a quanto potrebbe essere utile usare la buccia della frutta e usufruire dei suoi benefici? Ovviamente, è necessario che sia di provenienza biologica e senza pesticidi.

A questo proposito, parliamo di agrumi. Anche perché, a breve, il raccolto si esaurirà: provare a conservarne il meglio è un ottimo proposito primaverile. Oggi vi illustrerò come preparare l’olio aromatizzato agli agrumi. Scegliete il frutto che preferite per realizzare un ottimo condimento da utilizzare nelle insalate estive.

Versate in un barattolo di vetro due cucchiai di scorza d’arancia o limone e 250 ml di olio extravergine d’oliva, chiudete e conservate in un luogo al buio per 20 giorni, agitandolo almeno una volta al giorno. Filtrate e conservate in bottiglie scure.