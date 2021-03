Chiuse due strutture scolastiche e un asilo a Portopalo di Capo Passero. La decisione è stata presa dal sindaco del centro del Siracusano Gaetano Montoneri a causa di alcuni contagi che si sono registrati in queste ultime ore. «Ho chiuso le scuole in via precauzionale, così da procedere alla sanificazione - afferma il primo cittadino a MeridioNews - Domenica c'è stato un incontro pubblico all'aperto a cui hanno partecipato gli scout ed è stata celebrata la messa. Dopo l'evento si è scoperto che qualcuno aveva contratto il virus».