Due virgole due per cento. Questo il tasso di positività al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato arriva dal bollettino del ministero della Salute ed è tratto dal rapporto tra i 24.743 tamponi effettuati e le 566 nuove infezioni riscontrate. Rispetto a ieri ci sono anche 14 decessi in più, il totale dall'inizio della pandemia è di 4170.