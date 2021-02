Un docente di Milazzo che insegna nel plesso scolastico di Malfa, nell'isola di Salina , è risultato positivo nel fine settimana al test Covid e da ieri 50 famiglie si sono poste in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi dell'Usca. Il professore è in attesa del risultato del test molecolare, ma sono scattate le misure preventive. Il sindaco Clara Rametta con un'ordinanza ha chiuso le scuole elementari e medie e le aule saranno sanificate.

Un docente di Milazzo che insegna nel plesso scolastico di Malfa, nell'isola di Salina, è risultato positivo nel fine settimana al test Covid e da ieri 50 famiglie si sono poste in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi dell'Usca. Il professore è in attesa del risultato del test molecolare, ma sono scattate le misure preventive. Il sindaco Clara Rametta con un'ordinanza ha chiuso le scuole elementari e medie e le aule saranno sanificate.

La preside del comprensivo Isole Mirella Fanti ha disposto la prosecuzione delle lezioni, per Malfa, con la didattica a distanza. Il docente contagiato insegna anche nell'istituto comprensivo 'S.Lucia' di Lipari, ma ha fatto lezione, l'ultima volta, lunedi' scorso. La scuola a Lipari resta aperta e da domani il personale si sottoporrà a vaccinazione.

Nei comuni eoliani si stanno già programmando per i primi giorni della prossima settimana giornate di screening con test rapidi. Anche il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha deciso di mettersi in isolamento preventivo e di lavorare da casa finché non sarà sottoposto al tampone molecolare.