È evaso dopo appena 24 ore dalla comunità terapeutica in cui scontava gli arresti domiciliari. P.F, 38enne, è stato arrestato di nuovo dopo che giovedì era stato fermato per avere danneggiato e incendiato un negozio di Pachino e per avere distrutto degli oggetti sacri di una chiesa dove è entrato durante una funzione religiosa.

Per questo, l'uomo era stato posto agli arresti domiciliari in una comunità della provincia di Siracusa, così da essere aiutato e per evitare che potessero ripetersi fatti simili. Dopo questo tentativo di evasione per far ritorno a Pachino, suo paese d'origine, l'uomo è stato posto di nuovo ai domiciliari nella comunità. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.