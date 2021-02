Chi vuol essere bella, lo sia

Impegnatissimo, in questi ultimi mesi, tra webinar, shooting, programmi tv e vento di cambiamenti, torna a farci compagnia Salvo Filetti, lanciandoci l’anteprima video delle nuove tendenze look capelli per questa primavera. Voglia di libertà, di luce e soprattutto di un nuovo modo di concepire l’hair styling, ovvero tagli e colori che anche a casa si possono gestire in autonomia, quindi: massima resa con un minimo sforzo.