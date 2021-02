Sono 578 i nuovi positivi in Sicilia su 24.570 tamponi processati nelle ultime 24 ore. L'incremento di casi fissa la Sicilia a metà tra le regioni nella classifica dei nuovi contagi di Covid. Sul fronte dei decessi , invece, sono 21 quelli registrati, adesso il totale dall'inizio della pandemia è di 4096 .

Sono 578 i nuovi positivi in Sicilia su 24.570 tamponi processati nelle ultime 24 ore. L'incremento di casi fissa la Sicilia a metà tra le regioni nella classifica dei nuovi contagi di Covid. Sul fronte dei decessi, invece, sono 21 quelli registrati, adesso il totale dall'inizio della pandemia è di 4096.

Nell'isola ci sono al momento 26.597 persone con l'infezione in corso, 429 meno di ieri. Il numero complessivo dei ricoveri cala rispetto a ieri: adesso sono 908, 22 in meno di ieri. Mentre si mantiene stabile quello dei letti occupati in terapia intensiva: 132 (ieri erano 133).

A livello provinciale i 578 nuovi casi di Covid sono così ripartiti: Palermo 265 casi, Catania 123, Messina 66, Siracusa 40, Enna 20, Caltanissetta 17, Trapani 17, Agrigento 16, Ragusa 14.