Consigli per un weekend di primavera in giallo

«Potranno recidere tutti i fiori ma non potranno fermare la primavera», diceva Pablo Neruda. E noi di Meridionews condividiamo questo pensiero ed è per questo che nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, i vari colori a cui siamo stati sottoposti, le ritirate strategiche alle ore 22 che nemmeno Cenerentola avrebbe (forse) accettato, non abbiamo mai perso la voglia di suggerirvi cose carine da fare, posti dove consumare il pranzo, l’aperitivo o semplicemente un caffè con vista.