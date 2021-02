Nel bollettino quotidiano diffuso da ministero della Salute e Protezione civile aumentano i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia. Oggi gli infetti sono 613, 71 in più rispetto a ventiquattro ore fa, su un totale di 25.187 tamponi processati. I morti nell'Isola sono 15, sei in meno rispetto a ieri. Mentre il numero delle guarigioni è di 1262, ieri erano 1488.