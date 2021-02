Un uomo è stato denunciato dalla polizia per aver truffato un 58enne di Rosolini. Il raggiro ha avuto inizio i primi giorni di gennaio , quando il 58enne aveva messo un annuncio sui social nel tentativo d i acquistare una fotocamera usata. Dopo poche ore il suo post ha ricevuto la risposta di un navigatore della pagina social, disposto a vendere il suo dispositivo per la somma di 600euro .

La vendita sembrava cosa fatta, tanto che i due si sono messi d'accordo anche sulla modalità di pagamento: concordati per metà attraverso un bonifico e l'altra metà, da effettuare a spedizione avvenuta, in contanti.

Qualche giorno dopo, il 10 gennaio, appurato che la spedizione del prodotto era avvenuta, la vittima si è impegnata a versare la somma rimanente. Ma proprio in quel momento si accorge che il truffatore aveva messo un altro post sul social per l'acquisto della stessa telecamera. Una volta chieste spiegazioni, l'autore della truffa ha tergiversato, bloccando, inoltre, la vittima dalla lista dei suoi seguaci sul social. L'uomo di, origine campane, si era già reso protagonista di altre truffe. Una volta scoperto il fatto, è stato raggiunto dalla polizia, che si è basata sui dati forniti per ricevere il pagamento. Importante per le indagini è stato anche il controllo del cellulare da parte delle autorità.