È morto a soli 17 anni in un incidente stradale Giuseppe Milone di Barcellona Pozzo. È successo oggi pomeriggio su una strada sterrata a Gualtieri Sicaminò . Mentre era in sella alla sua bici, Giuseppe, che faceva parte da stagista del Team Nibali , si è schiantato contro un mezzo pesante. In quel tratto sono in corso i lavori di messa in sicurezza della strada comunale . La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

È morto a soli 17 anni in un incidente stradale Giuseppe Milone di Barcellona Pozzo. È successo oggi pomeriggio su una strada sterrata a Gualtieri Sicaminò. Mentre era in sella alla sua bici, Giuseppe, che faceva parte da stagista del Team Nibali, si è schiantato contro un mezzo pesante. In quel tratto sono in corso i lavori di messa in sicurezza della strada comunale. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

L'impatto è stato fatale, il giovane che è rimasto incastrato sotto il mezzo. A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi. Per Giuseppe non c’era più nulla da fare. Non aveva documenti indosso, e questo ne ha reso difficile l’identificazione. Sotto choc i compagni di squadra. In sella alla sua mountain bike aveva ottenuto l'ambito brevetto di Re dell'Etna, superando i sei versanti del vulcano e percorrendo 205 chilometri con 7mila metri di dislivello in 12 ore e 45 minuti. La vittima frequenta l’istituto Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto.