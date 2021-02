I Carabinieri del Nor hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura, nei confronti di cinque persone: quattro uomini ed una donna di età compresa tra i 29 ed i 44 anni, tra Alcamo e Partinico, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dalla fine di novembre 2019 sino alla scorsa estate, a seguito del deferimento di una donna, con precedenti specifici e sino al 2018 residente a Roma, per possesso di pochi grammi di marijuana e cocaina.