Le nuove formule del turismo di prossimità

«Un tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un violino; di cos’altro necessita un uomo per essere felice?». Secondo Albert Einstein, la felicità è una cosa semplice: bastano queste tre cose. Una vacanza, però, seppur breve e a due passi da casa, completa il cerchio.

L’argomento del giorno è la staycation: un termine che letteralmente significa "vacanza a casa" ma che, nella sostanza, indica un modo diverso di concepire la vacanza. Quello che, ancora di più in tempo di pandemia, è diventato il turismo di prossimità. Un modo per scoprire le bellezze del territorio e godersi una pausa di relax prendendo una boccata d’aria in sicurezza e nel rispetto dei divieti. Magari anche godendo di offerte speciali create ad hoc. Ecco una selezione di hotel che propongono pacchetti con pernottamento e cena, perché si sa: dormire è importante, ma senza cibo non si canta messa.

• Habitat Boutique Hotel

Catania, piazza Teatro Massimo, 29

Per info chiamare 095 826 6755 oppure consultare la pagina Facebook.

• Una Hotel Catania

Catania, via Etnea, 218

Per info chiamare 095 250 5111 oppure consultare la pagina Facebook.

• Zash Catania

Giarre Riposto, via Strada Provinciale 2 I-II, 60

Per info chiamare 095 782 8932 oppure consultare la pagina Facebook.

• Kepos Etna relais

Santa Venerina, via Leonardo da Vinci, 118

Per info chiamare 370 119 7189 oppure consultare la pagina Facebook.

• Four Points By Sheraton Catania

Acicastello, via Antonello da Messina, 45

Per info chiamare 095 711 4111 oppure consultare la pagina Facebook.

• Best Western Hotel Santa Caterina

Acireale, via Santa Caterina, 42b

Per info chiamare 095 763 3735 oppure consultare la pagina Facebook.

• Grand Hotel San Pietro

Taormina, via Luigi Pirandello, 50

Per info chiamare 0942 620711 oppure consultare la pagina Facebook.

• Hotel Villa Carlotta

Taormina, via Luigi Pirandello, 81

Per info chiamare 0942 626058 oppure consultare la pagina Facebook.

• Locanda di Don Serafino

Ragusa, via Avv. Giovanni Ottaviano, 13

Per info chiamare 0932 220065 oppure consultare la pagina Facebook.

• Hotel della Valle

Agrigento, via Ugo La Malfa, 3

Per info chiamare 0922 26966 oppure consultare la pagina Facebook.

• NH Hotel

Palermo, Foro Italico Umberto I, 22b

Per info chiamare 091 616 5090 oppure consultare la pagina Facebook.

• Bagliori di Sicilia

Castellammare del Golfo / Scopello

Per info chiamare 340 304 6334 oppure consultare la pagina Facebook.