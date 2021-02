I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno a rrestato un 47enne . L'uomo, un incensurato di Vittoria , è stato posto agli arresti domiciliari e denunciato per minaccia aggravata dopo essere stato trovato in possesso di un' arma clandestina che aveva appena utilizzato per minacciare due cittadini. La coppia si era rivolta alle autorità dopo una discussione per motivi legati al mancato pagamento di una prestazione di lavoro . La coppia minacciata ha elencato le modalità e il luogo in cui si sono svolti i fatti . Il 47enne, quindi, è stato denunciato .

La segnalazione ha fatto scattare la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, le cui dichiarazioni, inoltre, non avevano convinto i militari. Dal controllo è stato rinvenuto un contenitore di plastica con sette cartucce e una Beretta calibro 22, nascosta nella spalliera del letto, con caricatore munito di sei proiettili. L'arma riportava segni di manomissione. Dopo essere stata sottoposta a perizia balistica, la Beretta è risultata modificata nella parte posteriore e nell'impugnatura. L'arma da fuoco, inoltre, riportava abrasioni nel numero di matricola così da non risalire al possessore. L'arma, classificata come clandestina, è stata sequestrata.