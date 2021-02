Agenti del Commissariato di Pachino hanno arrestato un giovane di 24 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della nonna, una donna di 70 anni. In particolare, nella mattinata di ieri, gli agenti sono intervenuti, a seguito di segnalazione di violenza domestica, nell’abitazione dell’anziana donna che dichiarava che il nipote l’aveva colpita al torace facendola cadere.